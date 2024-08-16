Katil İsrail'in eli kanlı bakanının yalanına Dışişleri Bakanlığı’ndan sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, soykırımcı İsrail'in eli kanlı bakanının paylaşımını, dezenformasyon amaçlı bir iftira olarak nitelendirdi.

Bakanlığın paylaşımı şu şekilde:

"İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Şehit İsmail Haniye’yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sosyal medya paylaşımı, dezenformasyon amaçlı bir iftiradır.

Dikkatleri Gazze’de yaşanan soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlayan bu yalanlar, Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir. "

"İsrail Dışişleri Bakanı, faşist bir yalancı"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Dışişleri Bakanı, faşist bir yalancıdır." dedi.

Katil İsrail'in eli kanlı bakanının yalanını İletişim Başkanlığı çürüttü

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yaptğı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın sosyal medya hesabından paylaştığı, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye'nin Türk bankalarındaki yaklaşık 3 milyar dolarlık servetini Haniye'nin oğullarına devretmeyi reddetti' iddiası doğru değildir.

İsrail suikastı sonucu İran'da şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, iddia edildiği gibi Türk bankalarında bir birikimi bulunmamaktadır.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın sosyal medya hesabından paylaştığı, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye'nin Türk bankalarındaki yaklaşık 3 milyar dolarlık servetini Haniye'nin oğullarına devretmeyi reddetti" iddiası doğru değildir.



İsrail suikastı sonucu İran'da şehit… pic.twitter.com/uDjboUM3Vr — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) August 16, 2024

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Haniye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam'ı kabul etmiş, Haniye'nin şehadeti dolayısıyla taziye dileklerini iletmiştir.

Kabul sırasında İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın iddia ettiği gibi bir konu kesinlikle gündeme gelmemiştir.

İsrail'in Filistin'deki soykırımını meşru göstermek ve dünya kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."