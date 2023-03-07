Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Hatay AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tırının altındaki çalıntı televizyon" iddiasının gerçek dışı olduğu belirtilen açıklamada, iddiaya konu görüntülerdeki televizyon kutusunun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının afet bölgesindeki sunum ve toplantılarında kullandığı televizyonun kutusu olduğu aktarıldı.

“Hatay AFAD Koordinasyon Merkezi’nde Bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tırının Altındaki Çalıntı Televizyon” İddiası Gerçek Dışıdır. ⬇️ pic.twitter.com/zxrxrtWX9C — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) March 7, 2023

"35 bin taraftara tebligat gönderildi, 1 yıl maçlara giremeyecekler" iddiasının doğru olmadığı ifade edilen açıklamada, 25 Şubat'ta Ülker Stadyumu'nda oynanan futbol müsabakasında yaşanan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında sadece 23 taraftar hakkında işlem yapılıp seyirden yasaklılık tedbiri uygulandığı kaydedildi.

“35 Bin Taraftara Tebligat Gönderildi, 1 Yıl Maçlara Giremeyecekler” İddiaları Doğru Değildir. ⬇️ pic.twitter.com/8WR3xDWi0g — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) March 7, 2023

Bazı basın yayın organlarında yer alan "Depremin vurduğu Hatay, Antakya ve Gaziantep'te tarlalar Suriyelilere satılıyor" iddiasının da gerçeği yansıtmadığı bildirilen açıklamada, "Hatay'da yabancılara mülk satışı, 1980 yılında yasaklanmıştır. 27 Ekim 2008 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararı ve güvenliği gerekçesiyle Hatay, Kilis, Mardin illerinde, yabancıların taşınmaz edinimi yasaklanmıştır. Gaziantep'te ise yabancılar, sadece kanuni sınırlamalara uymak kaydıyla taşınmaz satın alabilmektedirler" ifadelerine yer verildi.

“Depremin Vurduğu Hatay, Antakya ve Gaziantep’te Tarlalar Suriyelilere Satılıyor” İddiası Gerçeği Yansıtmamaktadır. ⬇️ pic.twitter.com/z23n9obdnE — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) March 7, 2023

TÜİK verilerine ilişkin spekülasyonlar

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere ilişkin spekülasyonların da gerçeği yansıtmadığına işaret edilen açıklamada, şu değerlendirme yapıldı:

"TÜİK tarafından üretilen istatistikler; AB İstatistik Ofisi (Eurostat) ve ilgili diğer uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen yöntem, tanım ve kavramlar kullanılarak hesaplanmaktadır. Söz konusu kavram ve yöntemler ile uygulama sonuçları, yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlardaki uzmanların değerlendirmelerine açık olduğu gibi en ayrıntılı düzeyde de kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bu alanda TÜİK, dünyada en şeffaf kurumlar arasında yer almaktadır.

30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin, 'Bilimsel ve Teknik Özerklik' başlığı altındaki 599. maddesinde, TÜİK'in ürettiği istatistiklere doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir makam ve merciinin müdahale edemeyeceği açıkça belirtilmiştir. TÜİK tarafından 2023 yılında TÜFE'de 81 ilin tamamı ve 228 ilçe kapsamında; 404 madde, 895 madde çeşidi için her ay yaklaşık 564 bin 710 fiyat derlenmektedir. TÜİK'in fiyat endeksi 2003 bazlıdır ve TÜİK, tüketim anketi yaparak madde sepetini her yıl güncellemektedir."

TÜİK’in Açıkladığı Verilere İlişkin Spekülasyonlar Gerçeği Yansıtmamaktadır. ⬇️ pic.twitter.com/8MD82r4bMm — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) March 7, 2023

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), "2008/Ekim öncesi sigortalı olanlar" başlığıyla yaptığı duyurunun, bazı sosyal medya hesapları tarafından farklı anlaşılmalara mahal verecek şekilde paylaşıldığı, söz konusu açıklamanın, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanacak, hem SSK hem Bağ-Kur prim gün ödemeleri bulunan vatandaşların durumu ile ilgili olduğu aktarıldı.

EYT'den yararlanacak vatandaşların, son 7 yıllık (2 bin 520 gün) fiili hizmet süresi içerisinde, hizmet süresinin fazla olduğu statüden (SSK/ Bağ-Kur/ Emekli Sandığı) emekli olabileceği anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Prim gün ödeme süreleri eşit olması halinde ise tabi olduğu son statüden emekli olabilecek. Özetle, EYT'den yararlanacak çalışan, son 7 yılda en fazla hangi statüde sigorta prim günü ödemesi yapmış ise o kapsamda emeklilik başvurusu yapabilecek. Prim ödeme gün sayısı eşit ise en son tabi olunan sigortalılık statüsünden emeklilik hakkı kazanabilecek. Dolayısıyla, '2008/Ekim öncesi tüm sigortalıların emekli olabileceğine' dair paylaşımlar asılsızdır."