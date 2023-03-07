Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısının ardından deprem bölgesinde salgın hastalık riskine ilişkin açıklama yaptı.

Koca, "Şu an salgına dair bir durum söz konusu değil. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü salgın olmaması için bizim güvenilir su, güvenilir gıda ve hijyenik tuvalet ortamı sağlamamız gerekir. Bu tedbirleri ne kadar güçlü alırsak, salgın ihtimali o kadar azalacak" dedi.

"Hatay'da su açısından sorun yok"

Hatay'da su sıkıntısı olmadığını söyleyen Bakan Koca şöyle konuştu:

“Hatay’da şebeke suyunun bu dönemde içme suyu olarak kullanılmamasını telkin ediyoruz. Şebeke suyunun genel amaçlı kullanımında bir sorun yok. Temizlik amaçlı olarak kullanılabilir. AFAD bütün bölgelere ambalajlı kullanılabilir içme suyu temin etmeye çalışıyor. Dolayısıyla su açısından bir sorun olmadığını söyleyebiliriz."

Olası depremlere karşı hastanelerin durumu

Sağlık Bakanı Koca , olası depremlere karşı diğer illerdeki hastanelerde risk değerlendirme ve tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

"Cerrahpaşa, Çapa, İstanbul ve Ankara’daki diğer kamu hastanelerimizle ilgili ne yapacağımızı 1-2 gün içerisinde açıklamış olacağız. Boşaltmamız gereken hastanelerimiz var. Bu konuda adımlar attıkça, yapı analiz sonuçları çıktıkça kamuoyuyla paylaşacağız."

Deprem bölgesindeki sağlık hizmetleri

Deprem bölgelerindeki sağlık hizmetlerine yönelik bilgi veren Koca, gezici sağlık ekiplerinin yaygın bir şekilde muayene ve tetkikler yaptığını, yerinde muayene edilen hasta sayısının 300 bine yaklaştığını söyledi.

Koca, "Bölgede 17 binden fazlası hekim 122 bin sağlık personeli görevi başında. 3 milyona yakın birinci basamak sağlık hizmeti vermiş durumdayız. Hastanelerimiz, sahra hastanelerimiz, mobil sağlık hizmetlerimiz, toplu yaşam alanlarındaki birinci basamak sağlık hizmetlerimiz aksamadan devam ediyor" ifadesini kullandı.

42 bin 500 sağlık personeli alımı

Bakan Koca, 42 bin 500 sağlık personeli alımında herhangi bir iptalin söz konusu olmadığını aktararak, "Yeni durumu dikkate alarak planlamada değişiklikler yapıyoruz. En kısa sürede ilan edeceğiz" diye konuştu.