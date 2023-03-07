3 hastane personeli, bir eczane çalışanına hastanedeki kanser ilaçlarını sattı.

Şebeke bu ilaçları yastıklara gizleyip binadan çıkardı. Fark edilmemek için de imha edilmesi gereken boş şişeleri çöpten toplayıp içlerine su enjekte ettiler.

İhbar üzerine harekete geçen polis, 3 hastane çalışanı ve onlarla bağlantılı 7 şüpheliyi tespit etti.

İlaçların kutusu 90 bin TL

Mali şube polisi, şüphelileri adım adım takip etti. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin hastane içinde kutusu 90 bin lira olan ilaçları Zeytinburnu'nda bulunan bir eczacı kalfasına 10 bin liraya sattığı tespit edildi. Satış ağı yalnızca bununla sınırlı değil.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Eczacı kalfasının 10 bin liraya aldığı o kanser ilaçlarını 30 bin liraya sattığı anlaşıldı. İlaçlar yurt dışına ulaşana kadar fiyatı katlandı.

İlacın yarısını hastaya verip diğer yarısını satmışlar

Yakalanan kalfa suçunu itiraf etti. Şüpheli hastane çalışanlarından biri ise ilacın yarısını hastaya verdiklerini yarısını ise satmak için kendilerine ayırdıklarını söyledi.

Bir başka şüpheli hastaneyi ve bağlı olduğu şirketi sevmediği için ilaçları çöpe attığını ifade etti.

Kamuyu 5 milyon lira zarara uğrattılar

Şebekenin kamuyu 5 milyon liralık zarara uğrattığı belirlendi. Operasyonda 222 kutu kanser ilacı, 70 bin lira, 4 bin 400 dolar ve bir miktar euro ele geçirildi.