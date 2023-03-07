8 yaşındaki Fatma Nur'un evi asrın felaketinde yıkıldı. Ailesiyle birlikte Hatay'da çadırda yaşayan küçük kız hayat boyu öğrenme mobil kursunda eğitim almaya başladı.

El Sanatları Öğretmeni Ayşe Tırak, Fatma Nur'un örgüye olan ilgisini fark etti. Ayşe Öğretmen küçük kıza ip ve tığ verip örgü örmeyi öğretti.

Kursun en maharetli öğrencisi 8 yaşındaki Fatma Nur, ördüğü örgü ile çadır kentlilerin ilgisini çekiyor.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün mobil kursunda öğretmenleriyle oyun da oynayan Fatma Nur ve arkadaşları keyifli vakit geçiriyor.

Haber: Fatma Er

Kamera: Şemi Demirel