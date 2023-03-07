Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 09:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çadır kentin hünerli kızı: İki ters bir düz Fatma Nur
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü depremden etkilenen kentlerden biri olan Hatay'da yaraların sarılması için 'hayat boyu öğrenme mobil kursları' açtı. Kursun en hünerli öğrencisi ise 8 yaşındaki Fatma Nur oldu. Küçük kız, arkadaşlarıyla resim yapıp oyun oynadıktan sonra eline tığını alıp örgü örüyor.
8 yaşındaki Fatma Nur'un evi asrın felaketinde yıkıldı. Ailesiyle birlikte Hatay'da çadırda yaşayan küçük kız hayat boyu öğrenme mobil kursunda eğitim almaya başladı.
El Sanatları Öğretmeni Ayşe Tırak, Fatma Nur'un örgüye olan ilgisini fark etti. Ayşe Öğretmen küçük kıza ip ve tığ verip örgü örmeyi öğretti.
Kursun en maharetli öğrencisi 8 yaşındaki Fatma Nur, ördüğü örgü ile çadır kentlilerin ilgisini çekiyor.
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün mobil kursunda öğretmenleriyle oyun da oynayan Fatma Nur ve arkadaşları keyifli vakit geçiriyor.
Haber: Fatma Er
Kamera: Şemi Demirel
Etiketler: Hatay
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