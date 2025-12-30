Çok Bulutlu 1.4ºC Ankara
Gündem
AA 30.12.2025 20:22

İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mahmud görüşmesine ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un görüşmesinde Türkiye ile Somali arasında uzun yıllara dayanan köklü dostluğun ve stratejik ortaklığın yeni bir safhaya taşındığını belirtti.

İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mahmud görüşmesine ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mahmud ile bir araya gelmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye-Somali ilişkilerine dair önemli değerlendirmelerde bulunduğunu bildirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Somali arasında uzun yıllara dayanan köklü dostluğun ve stratejik ortaklığın yeni bir safhaya taşındığını belirten Duran, şunları söyledi:

"Görüşmede iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, güvenlik, insani yardım ve savunma alanlarındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ele alındı. Afrika Boynuzu'nda barış, istikrar ve kalkınmaya yönelik ortak irade bir kez daha vurgulandı. Türkiye, Somali'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve kalkınma hedeflerine yönelik güçlü desteğini kararlılıkla sürdürmektedir. Önümüzdeki süreçte de iki ülke arasındaki iş birliğinin karşılıklı güven ve ortak çıkarlar temelinde daha ileriye taşınması hedeflenmektedir."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısındaki açıklamalarına da yer verdi.

ETİKETLER
Burhanettin Duran Recep Tayyip Erdoğan Somali
