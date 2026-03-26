Çok Bulutlu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 26.03.2026 13:43

İletişim Başkanı Duran: Türkiye, emin ellerde, ilkeli ve kararlı yürüyüşünü aynı azim ve istikrarla sürdürecektir

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye, bölgesinde ve dünyada söz sahibi, etkinliği giderek artan bir ülke konumuna gelmiştir" ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Mart'taki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı "İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları ve Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili açıklamalarından bölümler ve yürütülen diplomatik faaliyetler" yer aldı.

 

Burhanettin Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye, bölgesinde ve dünyada söz sahibi, etkinliği giderek artan bir ülke konumuna gelmiştir. Ülkemiz, izlediği ilkeli dış politika sayesinde çatışma süreçlerini doğru analiz etmiş, milletimizin huzurunu ve güvenliğini öncelemiş, tuzaklara düşmeden ateş çemberinin dışında kalmayı başarmıştır. Türkiye, emin ellerde, ilkeli ve kararlı yürüyüşünü aynı azim ve istikrarla sürdürecektir."

ETİKETLER
Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
İzmir'deki kooperatif yolsuzluğu davasında 5. duruşma
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:18
2 çocuğu yaralayan pitbullun sahibi hakkında iddianame düzenlendi
15:17
Genç kadının organları 3 kişiye umut oldu
14:52
Merkez Bankası rezervleri 177,5 milyar dolar oldu
14:52
KKM bakiyesi 1,5 milyar liraya geriledi
14:47
ABD’den Irak’taki vatandaşlarına "derhal ayrılın" çağrısı
14:33
YDS/1 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Alaska'da kuzey ışıkları görüldü
Alaska'da kuzey ışıkları görüldü
FOTO FOKUS
Sosyal bilimler alanında içeriklerin yer aldığı "Enstitü Dijital" tanıtıldı
Sosyal bilimler alanında içeriklerin yer aldığı "Enstitü Dijital" tanıtıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ