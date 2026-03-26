İzmir'deki kooperatif yolsuzluğu davasında 5. duruşma

Dava, İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülüyor.

Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da olduğu sanıklar 5'nci kez hakim karşısına çıktı.

Sanık avukatlarının yeni bilirkişi heyetine itirazı kabul edilmedi. Mahkeme Heyeti, sanıklar için adli kontrol şartlarının devamına hükmetti. Yeni bilirkişi raporunun hazırlanması için duruşmayı 17 Haziran'a erteledi.



Davada, aralarında Tunç Soyer'in de olduğu 65 sanık için "ihale ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 45'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.