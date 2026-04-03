İletişim Başkanı Duran: Türkiye 'Barışın Anahtarı' olmayı sürdürüyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapılan ilk paylaşım, kısa sürede yoğun etkileşim alırken kampanya çerçevesinde hazırlanan video da binlerce kullanıcı tarafından yeniden paylaşıldı.

— Burhanettin Duran (@burhanduran) April 3, 2026

Duran, paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde bölgesel ve küresel gelişmelere yönelik açıklamalarının, birlik, kardeşlik ve ortak değerler etrafında kenetlenmenin tarihi bir sorumluluk olduğunu açıkça ilan ettiğini vurguladı.

İletişim Başkanı Duran, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ülkemiz, uluslararası alanda 'Güvenli Liman Türkiye' olarak anılıyorsa bu, ırk, mezhep, din ve dil ayrımlarını reddeden, insanlık ortak paydasını önceleyen duruşumuzun neticesidir. Türkiye, nefretin ve çatışmanın dili yerine, barışın, adaletin ve merhametin evrensel dilini savunmaya kararlılıkla devam etmektedir. Bu çerçevede ülkemiz, krizlerin ortasında istikrarı temsil eden, kaos ve savaş çığırtkanlıklarının içinde 'Barışın Anahtarı' olmayı sürdürmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere, ülkemiz, hakikati korkusuzca dile getiren, mazlumun yanında duran ve küresel barış için sorumluluk üstlenen bir duruş sergilemektedir. Dün olduğu gibi bugün de bölgesel ve küresel gelişmeleri doğru okuyan, sağduyulu ve ilkeli politikalarıyla öne çıkmaktadır. Bu anlayışla, insani ve vicdani duruşumuzu esas alarak nerede bir mazlum varsa yanında olmaya, barış ve istikrar için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz."

"Güvenli Liman Türkiye" etiketi geniş kitlelere ulaştı

"Güvenli Liman Türkiye" etiketiyle yürütülen çalışmaya çok sayıda bakan, siyasetçi, gazeteci ve sivil toplum temsilcisi destek verdi. Kampanya kapsamında yapılan paylaşımlar, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken etiketin geniş kitlelere ulaştığı gözlendi.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmanın, Türkiye’nin uluslararası alandaki konumuna ve krizler karşısındaki dengeleyici rolüne dikkat çekmeyi amaçladığı ifade ediliyor.