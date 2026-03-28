Gündem
AA 28.03.2026 21:46

İletişim Başkanı Duran STRATCOM Zirvesi'nde görüşmeler gerçekleştirdi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) kapsamında görüşmelerini sürdürdü.

İletişim Başkanı Duran STRATCOM Zirvesi'nde görüşmeler gerçekleştirdi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) kapsamında Bangladeş Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Zahir Uddin Swapon ile bir araya geldi.

Duran, paylaşımında, STRATCOM Zirvesi'ndeki görüşmeleri kapsamında Bangladeş Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Swapon'la bir araya geldiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmemizde, medya ve iletişim alanında karşılıklı işbirliği imkanları, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve küresel ölçekte iletişim ağlarının güçlendirilmesi konularını ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, farklı coğrafyalarla kurduğumuz çok boyutlu iletişim işbirliklerini geliştirmeye ve ortak çalışmalarımızı çeşitlendirmeye önem veriyoruz. Türkiye ile Bangladeş arasındaki dostane ilişkilerin, iletişim alanında da yeni ve kalıcı işbirlikleriyle daha ileri taşınacağına inanıyorum."

İletişim Başkanı Duran STRATCOM Zirvesi'nde görüşmeler gerçekleştirdi

Bulgaristan Kültür Bakanı Todorov ile görüştü

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) kapsamında Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nadejda Neynski ile bir araya geldi.

Duran  STRATCOM Zirvesi 2026 kapsamındaki temaslar çerçevesinde, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Neynski ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin iletişim boyutu, kamu diplomasisi alanında iş birliği ve bölgesel gelişmelerin doğru ve etkin şekilde uluslararası kamuoyuna aktarılması konularını ele aldık. Diplomasiyi ve iletişimi birbirini tamamlayan iki güçlü unsur olarak değerlendiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen çok boyutlu dış politika anlayışımız doğrultusunda, iletişim temelli işbirliklerini daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nin (STRATCOM) ikinci gününde Bulgaristan Kültür Bakanı Nayden Vladislavov Todorov ile bir araya geldi.

ulgaristan Kültür Bakanı Todorov ile görüştü

Duran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nin ikinci gününde gerçekleştirdiğimiz temaslar çerçevesinde, Bulgaristan Kültür Bakanı Sayın Nayden Vladislavov Todorov ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, kültürel diplomasinin stratejik iletişimdeki rolü, iki ülke arasındaki kültürel etkileşimin güçlendirilmesi ve ortak projeler aracılığıyla iletişim alanında yeni işbirliği imkanları üzerine değerlendirmelerde bulunduk.

Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda, kültür ve iletişim alanlarının birbirini tamamlayan yönlerini daha etkin şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu görüşmenin, Türkiye ile dost ve kardeş ülke Bulgaristan arasında kültür ve iletişim ekseninde karşılıklı anlayışı derinleştirecek yeni süreçlere katkı sağlamasını temenni ediyorum."

İletişim Başkanı Duran STRATCOM Zirvesi'nde görüşmeler gerçekleştirdi

Burhanettin Duran İletişim İletişim Başkanlığı STRATCOM Zirvesi
