AA 28.03.2026 21:51

ABD basını: İran'ın Suudi Arabistan'daki üsse yönelik saldırısında 12 ABD askeri yaralandı

İran'ın, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne yaptığı dron saldırısında, 12 Amerikan askerinin yaralandığı ve ABD'ye ait E-3 Sentry havadan komuta ve kontrol uçağının hasar aldığı iddia edildi.

ABD basını: İran'ın Suudi Arabistan'daki üsse yönelik saldırısında 12 ABD askeri yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Wall Street Journal gazetesinin, ABD'li ve Suudi yetkililere dayandırdığı haberine göre, İran, dün Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne dron saldırısı düzenledi.

Saldırıda, ABD'ye ait E-3 Sentry havadan komuta ve kontrol uçağı hasar alırken, 12 Amerikan askeri de yaralandı.

Saldırıda, bazı yakıt ikmal uçaklarında da hasar oluştu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

