Dünya
AA 28.03.2026 22:35

Huzistan Valiliği: ABD ve İsrail 10 bin metreküplük su deposunu hedef aldı

Huzistan Valiliği Güvenlik ve Asayişten Sorumlu Vali Yardımcısı Veliullah Heyati, ABD ve İsrail’in Huzistan eyaletine yönelik saldırılarına ilişkin, “ABD ve İsrail, Heftgel kentindeki 10 bin metreküplük su deposunu hedef aldı.” açıklamasında bulundu.

Huzistan Valiliği: ABD ve İsrail 10 bin metreküplük su deposunu hedef aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İran basınına göre, Huzistan Valiliği Güvenlik ve Asayişten Sorumlu Vali Yardımcısı Veliullah Heyati, ABD ve İsrail saldırılarına dair açıklama yaptı.

“ABD ve İsrail Heftgel kentindeki 10 bin metreküplük su deposunu hedef aldı.” ifadesini kullanan Heyati, saldırılarda can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Heyati ayrıca, hedef alınan su deposunun yedek su deposu olduğunu söyleyerek, içme suyu temininde sorun yaşanmadığını belirtti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

