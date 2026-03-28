İran'da patlamalar meydana geldi

Tahran’da patlamalar meydana geldiğini ve kentin batı kesiminden dumanlar yükseldiğini bildirdi.

Öte yandan İsfahan’da bulunan Kaveh Caddesi saldırıların hedefi oldu.

İranlı yetkililer Kaveh Caddesi’ndeki elektriğin güvenlik önlemleri nedeniyle kesildiğini, aynı caddenin üçüncü kez saldırıya uğradığını belirtti.

İran basınında, Huzistan eyaleti ile Tebriz, Şiraz ve Meşhed kentinde de patlamalar meydana geldiği aktarıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.