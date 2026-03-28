Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile görüştü

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Beçiroviç ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Liderler Türkiye ile Bosna Hersek ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye’nin Bosna Hersek’in egemenliği, toprak bütünlüğü ve anayasal düzenine koşulsuz destek vermeyi sürdüreceğini, kimsenin şahsi çıkarları için Bosna Hersek’in huzurunun bozulmasına müsaade edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin yeni maceralara tahammülünün bulunmadığını, ülkenin birliğini hedef alan kışkırtıcı söylemlerin kimseye faydası olmayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanımız Bosna Hersek’in bütünlüğünden yana olanların birlik içinde hareket etmelerinin bu süreçte her zamankinden daha fazla önem arz ettiğini, Türkiye’nin özellikle Boşnakların hayati menfaatlerini ihlal edecek oldubittileri kabul edilemez olarak gördüğünü dile getirdi.