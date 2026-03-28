TRT Haber 28.03.2026 20:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Beçiroviç ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin yeni maceralara tahammülünün bulunmadığını, ülkenin birliğini hedef alan kışkırtıcı söylemlerin kimseye faydası olmayacağını belirtti.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Beçiroviç ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Liderler Türkiye ile Bosna Hersek ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye’nin Bosna Hersek’in egemenliği, toprak bütünlüğü ve anayasal düzenine koşulsuz destek vermeyi sürdüreceğini, kimsenin şahsi çıkarları için Bosna Hersek’in huzurunun bozulmasına müsaade edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin yeni maceralara tahammülünün bulunmadığını, ülkenin birliğini hedef alan kışkırtıcı söylemlerin kimseye faydası olmayacağını belirtti.

 

Cumhurbaşkanımız Bosna Hersek’in bütünlüğünden yana olanların birlik içinde hareket etmelerinin bu süreçte her zamankinden daha fazla önem arz ettiğini, Türkiye’nin özellikle Boşnakların hayati menfaatlerini ihlal edecek oldubittileri kabul edilemez olarak gördüğünü dile getirdi.

Sıradaki Haber
STRATCOM Zirvesi 2026'da 'Anlatıyı Taşıyanlar: Gerçeğin Sahadaki Mücadelesi' paneli yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:50
TİKA'nın desteğiyle El Salvador'da 'Türkiye Parkı' açıldı
20:33
İsrail: İran Denizcilik Sanayi Kurumu ve silah üretim tesislerini hedef aldık
20:15
İçişleri Bakanlığı'ndan 'sarı' kodlu meteorolojik uyarı
19:45
STRATCOM Zirvesi 2026'da 'Anlatıyı Taşıyanlar: Gerçeğin Sahadaki Mücadelesi' paneli yapıldı
19:41
Bitki çaylarında demleme talimatı artık zorunlu
19:28
Akif Çağatay Kılıç: Dünyada ilk kez ulaşım sıkıntısı yaşanabilir
Atıyla yamaçları aşıyor, Kapadokya’nın sırlarını keşfediyor
Atıyla yamaçları aşıyor, Kapadokya’nın sırlarını keşfediyor
FOTO FOKUS
STRATCOM Zirvesi başladı
STRATCOM Zirvesi başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ