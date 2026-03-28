Gündem
TRT Haber 28.03.2026 00:15

İletişim Başkanı Duran, STRATCOM Zirvesi 2026 kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM Zirvesi) 2026 kapsamında çeşitli temaslarda bulundu.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, STRATCOM Zirvesi 2026 kapsamında, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Enformasyon Bakanı Dr. Hamza el-Mustafa, Sierra Leone Enformasyon ve Yurttaşlık Eğitim Bakanı Chernor Abdulai Bah ve Mozambik Devlet İdaresi ve Kamu Hizmetleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Dr. Inocencio Florentino Jose Impissa ile bir araya geldi.

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Paylaşımında KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldiklerini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü dayanışmanın ve birlikteliğin iletişim ve medya alanındaki yansımalarını ele alırken, haklı davamızın uluslararası alanda daha etkin anlatılması için atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde, doğru ve etkili iletişim stratejileriyle Kıbrıslı kardeşlerimizin sesinin küresel ölçekte daha güçlü duyurulmasına katkı sunmayı sürdüreceğiz. Zirvemizi teşrifleri ve kıymetli değerlendirmeleri için Sayın Ertuğruloğlu'na teşekkür ediyorum."

Suriye

Duran, STRATCOM Zirvesi 2026 marjında Suriye Enformasyon Bakanı el-Mustafa ile de görüşme gerçekleştirdi. 

Duran paylaşımında, Suriye Arap Cumhuriyeti Enformasyon Bakanı el-Mustafa ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Bölgemizde iletişim alanında karşı karşıya olduğumuz ortak sınamalar, dezenformasyonla mücadele ve doğru bilginin etkin şekilde kamuoyuna ulaştırılması konularında görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bölgesel işbirliğini güçlendirecek ve iletişim alanında ortak kapasitemizi artıracak adımları atmaya devam edeceğiz. Zirvemizi teşriflerinden dolayı Sayın el-Mustafa'ya teşekkür ediyorum."

Sierra Leone

İletişim Başkanı Duran, ayrıca Sierra Leone Enformasyon ve Yurttaşlık Eğitim Bakanı Bah ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin paylaşımında Chernor Abdulai Bah ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Burhanettin Duran, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, iletişim alanında küresel iş birliğinin önemi, kamu diplomasisinin güçlendirilmesi ve dezenformasyonla mücadelede ortak yaklaşımlar üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dost ve kardeş ülkelerle bilgi ve tecrübe paylaşımını artırarak daha güçlü bir iletişim ağı inşa etmeyi sürdürüyoruz. Nazik ziyaretleri ve değerli katkıları için Sayın Bah'a teşekkür ediyorum."

Mozambik

Duran, Mozambik Devlet İdaresi ve Kamu Hizmetleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Jose Impissa ile de bir araya geldi.

İletişim Başkanı Duran, görüşmeye ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmemizde, kamu iletişimi, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve vatandaş odaklı bilgilendirme süreçlerinin geliştirilmesi konularında karşılıklı değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şekillenen iletişim yaklaşımı doğrultusunda, farklı coğrafyalarla kurduğumuz işbirliklerinin küresel ölçekte daha etkin ve kapsayıcı bir iletişim zemini oluşturduğunu bir kez daha görmekten memnuniyet duydum. Bu verimli görüşmenin, iki ülke arasında iletişim ve kamu yönetimi alanında yeni işbirliği imkanlarını beraberinde getireceğine inanıyorum."

