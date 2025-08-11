Açık 21.5ºC Ankara
Gündem
AA 11.08.2025 02:46

İletişim Başkanı Duran: İsrail'in hukuk tanımaz barbarlığını, gerçeği örtbas etme çabalarını lanetliyorum

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail, bebek, çocuk, kadın, yaşlı ve hasta demeden yaptığı soykırımın görülmesini engellemek için gazetecileri hedef alıyor, hem insanlığı hem gerçeği yok etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran: İsrail'in hukuk tanımaz barbarlığını, gerçeği örtbas etme çabalarını lanetliyorum

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in, Gazze'de gazetecilerin bulunduğu çadırı doğrudan hedef alması sonucunda 2'si Al Jazeera muhabiri 5 gazetecinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Katil İsrail 5 gazeteciyi daha öldürdü
Katil İsrail 5 gazeteciyi daha öldürdü

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Görevi başında şehit düşen gazeteci kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. İsrail, bebek, çocuk, kadın, yaşlı ve hasta demeden yaptığı soykırımın görülmesini engellemek için gazetecileri hedef alıyor, hem insanlığı hem gerçeği yok etmeye çalışıyor.

Uluslararası hukuku ayaklar altına alarak savaş suçu işleyen İsrail'in, sistemli bir şekilde gazetecileri hedef almasını en şiddetli şekilde kınıyorum. İsrail'in hukuk tanımaz barbarlığını, gerçeği örtbas etme çabalarını lanetliyorum. İsrail'in Gazze saldırılarında 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden 237 gazetecimizi rahmetle anıyorum. İsrail, yaptıklarını gizleyemeyecek, gerçekleri ve soykırımı perdeleyemeyecek, hukuk önünde hesap verecek."

ETİKETLER
Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
