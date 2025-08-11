Açık 22.8ºC Ankara
11.08.2025 00:13

AFAD'dan Balıkesir'deki depremle ilgili ön değerlendirme raporu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin hangi faydan kaynaklandığının yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları ile belirleneceğini açıkladı.

AFAD'ın internet sitesinde, depreme ilişkin ön değerlendirme raporu yayımlandı.

Raporda, saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, sarsıntının 11 kilometre derinlikte olduğu hatırlatıldı.

Depremin, en yakın yerleşim birimi olan Sındırgı ilçesine bağlı Alacaatlı köyüne uzaklığının 0,88 kilometre olduğu ifade edilen raporda, ana şoktan saat 21.46'ya kadar geçen zamanda, büyüklükleri 2,2 ile 4,6 arasında değişen 41 artçı deprem kaydedildiği bilgisi verildi.

Depremin Sındırgı'nın Alakır köyüne 1,13, Kozlu köyüne 2,34, Kızılgür köyüne 3,52 ve Küçükbükü köyüne 3,82 kilometre yakınlığında olduğu belirtildi.

Sarsıntının en yakın olduğu il merkezleri ise Balıkesir 46,64, Manisa 89,80, İzmir 121,93, Uşak 192 ve Bursa 133,89 kilometre olarak sıralandı.

Raporda, "Depremin hangi faydan kaynaklandığı yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları ile belirlenecektir." ifadesi kullanıldı.

Geçmiş dönem deprem aktiviteleri

Ayrıca raporda, bölgenin geçmiş dönem deprem aktivitesine ilişkin de bilgiler yer aldı.

Buna göre, bölgede 1900 yılından bugüne kadar en büyüğü 7,2 olmak üzere 4 ve 4'ten büyük 1464 deprem meydana geldiği, ayrıca bahsi geçen bölgeye ait, 1900 yılı öncesi için, 253 tarihsel dönem depremi kaydının mevcut olduğu ifade edildi.

İvmeölçerlerle yapılan değerlendirmelere ilişkin bilgi verilen raporda, "299 ivmeölçer ile yapılan ön değerlendirme sonuçlarına göre en büyük ivme 1015 kodlu ivmeölçer istasyonunun düşey bileşeninde 352.92 gal olarak ölçülmüştür." bilgisi aktarıldı.

Sitede yayımlanan raporda, Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na "https://tdth.afad.gov.tr" internet adresinden e-Devlet aracılığıyla ulaşılabildiği kaydedildi.

Raporda, Deprem Ön Hasar Tahmin Sistemi (AFAD-RED) kullanılarak üretilen şiddet haritası da paylaşıldı.

Buna göre, depremin merkez üssüne en yakın, Türkiye sınırları içerisindeki, yerleşim yerinde şiddetinin yıkıcı olarak hesaplandığı belirtildi.

Öte yandan, verilen bilgilerin depremin meydana gelmesinin ardından 1 saatlik sürede üretilen veriler kullanılarak derlendiği ifade edildi.

