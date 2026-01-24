İletişim Başkanı Duran: Hizmete alınan eserler Türkiye Yüzyılı vizyonunun güçlü bir yansımasıdır

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen çalışmaların sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, geleceğin Türkiye’sine sağlam bir miras bıraktığını ifade etti.

Aydın’da açılışı gerçekleştirilen eserlerin hizmet siyasetinin bir ürünü olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesi Açılışı, 6 Bin 973 Konut Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, sosyal konutlardan sağlık yatırımlarına uzanan projelerin Türkiye Yüzyılı vizyonunun en güçlü halkalarından biri olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin her köşesinde millete hizmet anlayışıyla yürütülen çalışmalar, sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamıyor; aynı zamanda geleceğin Türkiye’sine sağlam bir miras bırakıyor. Aydın’da açılışı yapılan eserler, bu vizyonun sahadaki güçlü bir yansıması oldu.

"İnsanı merkeze alan bir kalkınma anlayışı"

Şehir hastanelerinden sosyal konutlara, millet bahçelerinden altyapı projelerine kadar uzanan bu hizmet zinciri; insanı merkeze alan bir kalkınma anlayışının ürünü. Bu vizyonun merkezinde, eserle konuşan, hizmetle var olan bir anlayış var. Aydın’da teslim edilen her konut, açılan her kapı, kesilen her kurdele; Türkiye’nin büyüme iradesinin, milletimizin birliğinin ve emeğinin sembolü olarak hafızalarda yerini alıyor.

87,5 milyar liralık dev yatırım

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın törendeki hitaplarına da yer veren Duran, Aydın’da toplam değeri 87,5 milyar lirayı aşan yatırımların şehrin hizmetine sunulduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konut projelerine ilişkin kararlılığını hatırlatan Duran, "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla başlatılan projeyle ülke genelinde 500 bin sosyal konut inşa edileceğini, Aydın’da ise yapımı tamamlanan 1.467 konut ve 15 iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti.

Aydın Şehir Hastanesi tıp dünyasına kadro yetiştirecek

Açılışı yapılan Aydın Şehir Hastanesi’nin önemine de değinen Duran, hastanenin sadece bir sağlık üssü değil, aynı zamanda bir eğitim ve araştırma merkezi olarak hizmet vereceğini ifade etti. Duran, hastanenin nitelikli kadrosuyla hem bölge halkına hizmet sunacağını hem de tıp alanında yeni kadroların yetişmesine öncülük edeceğini vurguladı.