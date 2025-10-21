Parçalı Bulutlu 17.7ºC Ankara
Gündem
AA 21.10.2025 15:39

İletişim Başkanı Duran: Her dikilen fidan, çocuklarımız için daha yeşil, daha yaşanabilir bir Türkiye'nin teminatı olacak

İletişim Başkanı Burhanettin Duran 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde, geleceğe nefes olacak milyonlarca fidanın toprakla buluşacağını belirtti.

İletişim Başkanı Duran: Her dikilen fidan, çocuklarımız için daha yeşil, daha yaşanabilir bir Türkiye'nin teminatı olacak

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Yeşil Vatan Seferberliği'nin başladığını, Türkiye'nin yarınlarını koruduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Yeşil Vatan Seferberliği" çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Yeşil Vatan Seferberliği" çağrısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde, geleceğe nefes olacak milyonlarca fidan yine toprakla buluşacak. Her dikilen fidan, çocuklarımız için daha yeşil, daha yaşanabilir bir Türkiye'nin teminatı olacak. Bizler de 'http://gelecegenefes.gov.tr' adresinden fidan sahipleniyor, bu anlamlı seferberliğe destek veriyoruz. Biliyoruz ki Yeşil Vatanımızı korumak doğaya vefadır, yarınlarımıza hayat taşımaktır, insanlığa nefes olmaktır."

ETİKETLER
Fidan Recep Tayyip Erdoğan Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı
