İletişim Başkanı Duran: Aliyev ile Paşinyan'ın imzaladıkları memorandum, barış için önemli aşama

Azerbaycan ile Ermenistan, iki ülke arasında barışın tesisine yönelik ortak bir deklarasyon imzaladı.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış deklarasyonunu memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Duran, paylaşımında, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde imzaladıkları memorandum, Güney Kafkasya’da kalıcı barışın sağlanması için önemli bir aşama olup, bu girişimi memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kritik dönemlerde Azerbaycan’a verdiği stratejik desteğe de dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız yürüttüğü diplomasi sayesinde Azerbaycan ve Ermenistan arasında önemli rol oynamıştır"

"Türkiye-Azerbaycan dayanışmasının en somut hali olan İkinci Karabağ Savaşı sonrasında barış için açılan fırsat penceresi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yürüttüğü bölgesel diplomasi sayesinde Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki diyalogu güçlendirmiş ve bugünlere gelinmesinde önemli rol oynamıştır.

Ermenistan barışın ve diplomasinin savaş ve gerilimden daha faydalı olduğunu görmüş ve aksine teşviklere rağmen barıştan yana tavır göstermiştir.

Türkiye, önceden olduğu gibi bundan sonra da bölgede kalıcı huzur ve istikrarın sağlanması ve sürecin kalıcı barışa dönüşmesi için Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde diplomatik girişimlerde bulunmaya, yapıcı girişimleri desteklemeye ve taraflarla yakın irtibatta olmaya devam edecektir."