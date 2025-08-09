Açık 32.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 09.08.2025 16:17

İletişim Başkanı Duran: Aliyev ile Paşinyan'ın imzaladıkları memorandum, barış için önemli aşama

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış için ortak deklarasyon imzalanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bunun, Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanması için önemli bir aşama olduğunu bildirdi.

İletişim Başkanı Duran: Aliyev ile Paşinyan'ın imzaladıkları memorandum, barış için önemli aşama

Azerbaycan ile Ermenistan, iki ülke arasında barışın tesisine yönelik ortak bir deklarasyon imzaladı.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda,  Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış deklarasyonunu memnuniyetle karşıladığını belirtti. 

Duran, paylaşımında, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde imzaladıkları memorandum, Güney Kafkasya’da kalıcı barışın sağlanması için önemli bir aşama olup, bu girişimi memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kritik dönemlerde Azerbaycan’a verdiği stratejik desteğe de dikkat çekerek şöyle devam etti: 

"Cumhurbaşkanımız yürüttüğü diplomasi sayesinde Azerbaycan ve Ermenistan arasında önemli rol oynamıştır"

"Türkiye-Azerbaycan dayanışmasının en somut hali olan İkinci Karabağ Savaşı sonrasında barış için açılan fırsat penceresi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yürüttüğü bölgesel diplomasi sayesinde Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki diyalogu güçlendirmiş ve bugünlere gelinmesinde önemli rol oynamıştır.

 

Ermenistan barışın ve diplomasinin savaş ve gerilimden daha faydalı olduğunu görmüş ve aksine teşviklere rağmen barıştan yana tavır göstermiştir.

Türkiye, önceden olduğu gibi bundan sonra da bölgede kalıcı huzur ve istikrarın sağlanması ve sürecin kalıcı barışa dönüşmesi için Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde diplomatik girişimlerde bulunmaya, yapıcı girişimleri desteklemeye ve taraflarla yakın irtibatta olmaya devam edecektir."

ETİKETLER
Azerbaycan Burhanettin Duran Ermenistan İlham Aliyev
Sıradaki Haber
Mısır: Türkiye ile Suriye topraklarının birliği ve bütünlüğünde mutabıkız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:03
Memur toplu sözleşme sürecinde gözler hükümetin teklifinde
16:59
Minguzzi cinayeti sanıklarının yeni görüntüleri ortaya çıktı
16:18
Kuzey Makedonya'da yerel seçim 19 Ekim'de yapılacak
16:13
Gazze’de havadan atılan yardım kutusunun düştüğü çocuk hayatını kaybetti
14:30
Kanseri yendi, yazdığı kitapla hastalara umut oldu
14:23
4 ilde denize girmek yasaklandı
Elmalı'nın arı serenleri zamana direniyor
Elmalı'nın arı serenleri zamana direniyor
FOTO FOKUS
Minguzzi cinayeti sanıklarının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Minguzzi cinayeti sanıklarının yeni görüntüleri ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ