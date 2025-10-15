İletişim Başkanı Duran, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan'ı 4-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, grubu ilk iki sırada bitirmek için büyük avantaj elde etti.

Kocaeli Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlı ekibimizin golleri Merih Demiral (2), Kenan Yıldız ve Yunus Akgün'den geldi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"A Milli Futbol Takımımız, sahada destan yazmaya devam ediyor. Gürcistan karşısında alınan 4-1'lik galibiyetle 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.️ Tebrikler Bizim Çocuklar."