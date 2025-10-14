Açık 7.3ºC Ankara
TRT Haber 14.10.2025 23:42

Bizim Çocuklar, Gürcistan'ı 4 golle geçti

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4’üncü maçında Gürcistan’ı 4-1 mağlup etti. Milliler bu sonuçla puanını 9’a yükseltirken, Gürcistan ise 3 puanda kaldı.

Bizim Çocuklar, Gürcistan'ı 4 golle geçti

Kocaeli Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlı ekibimizin golleri Merih Demiral (2), Kenan Yıldız ve Yunus Akgün'den geldi.

Gruptaki 4. maçında 3. galibiyetini elde eden Türkiye puanını 9'a yükseltirken, Gürcistan 3 puanda kaldı. Grubun diğer maçında Bulgaristan'ı 4-0 yenen İspanya 12 puanla liderliğini sürdürdü. Son sıradaki Bulgaristan'ın ise puanı bulunmuyor.

Milli takım, gruptaki son iki maçını 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan ve 18 Kasım'da Sevilla'da İspanya ile oynayacak. Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

Bizim Çocuklar, Gürcistan'ı 4 golle geçti

Merih Demiral'dan memleketinde iki gol

Milli takımın savunma oyuncularından Merih Demiral, memleketi Kocaeli'de oynanan Gürcistan karşılaşmasında 2 kez fileleri havalandırdı.

A Milli Takımın, Kocaeli'de oynadığı ilk resmi maçta Merih, 22 ve 52. dakikalarda kazanılan kornerlerde yaptığı kafa vuruşu ile fileleri havalandırdı.

Merih, milli takımdaki 59. maçında gol sayısını 6'ya yükseltti.

Ay-yıldızlı ekibin ilk golünü atan Kenan Yıldız, 25. maçında 5'inci, Yunus Akgün ise 17. maçında 3. kez gol kez fileleri havalandırdı.

Bizim Çocuklar, Gürcistan'ı 4 golle geçti

Gürcistan'a karşı 8. maçta 6. galibiyet

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile oynadığı 8. maçta 6. galibiyetini elde etti. Milli takım, rakibine 1 kez kaybederken, 1 maç da beraberlikle sona erdi.

Oynanan 8 maçta Türkiye 22 gol atarken, Gürcistan 9 kez fileleri havalandırdı.

Milli maçın geliri Gazze'ye bağışlandı

Kocaeli'de tribünleri dolduran taraftarlar, ay-yıldızlı ekibe 90 dakika boyunca büyük destek verdi.

Kocaeli Stadı'nda 27 bin 974 biletli seyirci karşılaşmayı izledi.

Türkiye Futbol Federasyonu da 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirlerini, Gazze halkına bağışlama kararı aldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli oyuncuları tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın, Gürcistan ile 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda karşılaştığı maçı takip etti.

Bizim Çocuklar, Gürcistan'ı 4 golle geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmadan 4-1 galip ayrılan Milli oyuncuları tebrik etti.

Bizim Çocuklar, Gürcistan'ı 4 golle geçti

