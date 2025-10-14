Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC Cumhuriyet Meclisinde bugün önemli bir adım atıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından, "Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi"nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

"Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtan önemli bir adım bugün KKTC Cumhuriyet Meclisinde atıldı. Kıbrıs sorununa iki devletli çözüm ilkesini esas alan karar önerisinin oy çokluğuyla kabul edilmesini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, bu kararın Kıbrıs Türk halkının kendi egemenliğini, kimliğini ve geleceğini koruma kararlılığının güçlü bir tezahürü olduğunu belirtti.

Yılmaz, yarım asırdır sonuç vermeyen federasyon modelinin artık tükendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Adada gerçekçi, sürdürülebilir ve adil bir çözüm ancak iki egemen, eşit devlet temelinde mümkündür. Bu tarihi kararda iradesini iki devletli çözüm yönünde ortaya koyan tüm milletvekillerimizi kutluyor, Kıbrıs Türk halkının geleceği, huzuru ve onuru adına gösterdikleri bu duruş için teşekkür ediyoruz. Türkiye olarak, Kıbrıs Türkü’nün, kendi kararlarını alma ve geleceğini belirleme iradesine desteğimiz sürecektir."