Açık 9.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 14.10.2025 20:31

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC Cumhuriyet Meclisinde bugün önemli bir adım atıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtan önemli bir adım bugün KKTC Cumhuriyet Meclisinde atıldı. Kıbrıs sorununa iki devletli çözüm ilkesini esas alan karar önerisinin oy çokluğuyla kabul edilmesini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC Cumhuriyet Meclisinde bugün önemli bir adım atıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından, "Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi"nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

"Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtan önemli bir adım bugün KKTC Cumhuriyet Meclisinde atıldı. Kıbrıs sorununa iki devletli çözüm ilkesini esas alan karar önerisinin oy çokluğuyla kabul edilmesini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, bu kararın Kıbrıs Türk halkının kendi egemenliğini, kimliğini ve geleceğini koruma kararlılığının güçlü bir tezahürü olduğunu belirtti.

Yılmaz, yarım asırdır sonuç vermeyen federasyon modelinin artık tükendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Adada gerçekçi, sürdürülebilir ve adil bir çözüm ancak iki egemen, eşit devlet temelinde mümkündür. Bu tarihi kararda iradesini iki devletli çözüm yönünde ortaya koyan tüm milletvekillerimizi kutluyor, Kıbrıs Türk halkının geleceği, huzuru ve onuru adına gösterdikleri bu duruş için teşekkür ediyoruz. Türkiye olarak, Kıbrıs Türkü’nün, kendi kararlarını alma ve geleceğini belirleme iradesine desteğimiz sürecektir."

ETİKETLER
KKTC Cevdet Yılmaz
Sıradaki Haber
AK Parti MKYK Toplantısı başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:24
Konya'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
21:16
Euro-Med: İsrail açlığı "soykırım aracı" olarak kullanmaya devam ediyor
20:58
Filistinli çocuklar Türkiye-Gürcistan maçı için Kocaeli'de
20:53
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
19:26
Bakan Bayraktar: BAE ile 1 milyar dolarlık yatırımda son aşamaya geldik
18:57
İsrail'in serbest bırakmayı onayladığı doktor Ebu Safiyye özgürlüğüne kavuşamadı
Yardım malzemesi yüklü tırlar, Gazze Şeridi'ne giriş yaptı
Yardım malzemesi yüklü tırlar, Gazze Şeridi'ne giriş yaptı
FOTO FOKUS
Ankara’da başıboş köpekler kediye saldırdı
Ankara’da başıboş köpekler kediye saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ