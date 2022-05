İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, İstanbul'un fethinin 569'uncu yıl dönümüne ilişkin İngilizce paylaşımda bulundu.

Bugün, tarihin akışını sonsuza dek değiştiren bir anın hatırlandığını ve kutlandığını belirten Altun, genç ama azimli bir liderin, kimsenin başaramadığı bir şeyi başarmak üzere yola çıktığını, 2'nci Mehmet'in vizyonu ve azminin gelecek nesillere örnek olduğunu vurguladı:

"İstanbul'un fethinin 569'uncu yıl dönümünde, bu anın insanlık tarihindeki önemini düşünmeliyiz. Bu olay, birleştirici bir işlev görerek medeniyetleri ayırmak yerine bir araya getirmiştir. 2'nci Mehmet, ilhamını Peygamberimizden, bu büyük başarıyı ve bunun İslam için ne anlama geleceğini önceden bildirmesinden almıştır. Aynı zamanda Bizans ve Roma medeniyetlerinin mirasını devralacağının da farkındaydı. Fatih Sultan Mehmet'in bu büyük şehri İslamiyet'e sunma sözünü yerine getirme vizyonu, diğer kültürleri korumayı, diğerine karşı saygı ve hoşgörü göstermeyi de içeriyordu. Onun örneğini hatırladıkça bugün böyle bir lütfa ne kadar muhtaç olduğumuzu hatırlıyoruz."

Today, we remember and celebrate the moment that forever changed the course of history. A young yet ambitious leader set out to achieve something no other had managed to accomplish. Mehmed II’s vision and perseverance became an example for generations to come.