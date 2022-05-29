Haber Giriş: 29 Mayıs 2022 Pazar 21:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den Mescid-i Aksa'daki baskınlara tepki: Statükonun açık ihlali
Dışişleri Bakanlığı, İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesine tepki gösterdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi ve bu bölgede ibadet girişimlerinde bulunulması Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalidir.
İsrail Hükümeti'ni, anılan kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik gerekli önlemleri almaya davet ediyor, bölgede gerginliği tırmandıracak tahrikkar eylemlere izin verilmemesi çağrımızı yineliyoruz."
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