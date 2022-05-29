Haber Giriş: 29 Mayıs 2022 Pazar 20:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Çatal'ın ailesine taziye mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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