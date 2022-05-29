Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, saldırı hazırlığı yapan teröristlerin tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirilmeye devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.



Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/Zz8j3jvZBY — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 29, 2022

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Böylece gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 24'ü buldu.