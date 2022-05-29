Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajla 29 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Türk vatandaşlarını andı.

Bakan Çavuşoğlu, şu sözleri kullandı:

"Solingen'de ırkçı ve yabancı düşmanı karanlık çevrelerin menfur saldırısında hayatlarını kaybeden 5 vatandaşımızı rahmetle anıyorum. Aradan geçen 29 yılda Avrupa'da nefret söylemi, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı artarak sürüyor. Tüm bunlara karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz."

#Solingen'de ırkçı ve yabancı düşmanı karanlık çevrelerin menfur saldırısında hayatlarını kaybeden 5 vatandaşımızı rahmetle anıyorum. Aradan geçen 29 yılda Avrupa'da nefret söylemi, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı artarak sürüyor. Tüm bunlara karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. pic.twitter.com/mXBwWAHBDw — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 29, 2022

Solingen katliamı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'de Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce, Hatice Genç, Gülüstan Öztürk, Hülya Genç ve Saime Genç hayatını kaybetmişti.

Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, hapis cezalarını çektikten sonra serbest bırakılmıştı.

Failler, yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor.