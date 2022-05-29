Takvimler 29 Mayıs 1993'ü gösteriyordu. Almanya'nın Solingen kentinden gece saatlerinde acı bir haber geldi. 6 ailenin oturduğu Genç çiftine ait 3 katlı ev, ırkçılar tarafından kundaklandı.

Yangında evde bulunan yaşları 5 ila 28 arasında değişen Genç ailesinin 5 ferdi hayatını kaybetti.

Gürsün İnce, Hatice Genç, Hülya Genç, Saime Genç, ve Gülüstan Öztürk facianın kurbanları oldu. Olayın faili olarak ırkçı 4 neonazi yakalandı.

Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde yargılanıp hapis cezalarına çarptırıldılar. Facianın failleri 15 yıl içerisinde serbest kaldı.

“Hiç unutamıyorum o geceki çığlıklarımı”

29 yıldır dinmeyen acıyı, anne Mevlüde Genç, TRT Haber'e anlattı.

“O geceki olaylar hiç aklımdan, kalbimden çıkmıyor. Hiç unutamıyorum o geceki çığlıklarımı.”

“Şimdiki aklım olsaydı orayı müze olarak bıraktırırdım”

Mevlüde Genç, yanan evin yıkılmasının yanlış bir karar olduğunu söyledi.

“Burayı görmek istemiyoruz dedik yıktırdık. Ben orayı şimdiki aklım olsaydı müze olarak bıraktırırdım. Ama iş işten geçti. Acımız büyüktü oraların farkına varamadık.”

Yangın sonrası yıkılan evin yerine, hayatlarını kaybedenleri simgeleyen 5 kestane ağacı dikildi.

“Oraya amcanla biz ayda bir iki sefer gitmezsek rahat edemiyoruz. Oraya varınca , o ağaçları görünce çocuklarımızın hayalleri geliyor karşımıza yavrum. Kolay değil, Allah bu acıları kimselere göstermesin.”

Solingen faciası, Almanya tarihinin en utanç verici katliamlarından biri olarak tarihe geçti.

Haber: Bülent Dönmez