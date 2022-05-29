Haber Giriş: 29 Mayıs 2022 Pazar 06:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk halk oyunları Hollanda'da sergilendi
[Fotoğraf: AA]
Hollanda'da, 16'ncı Türk Halk Oyunları Yarışması düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada "Dillere Destan" ekibi birinci oldu.
Türk Halk Oyunları Vakfınca, Rotterdam kentinde düzenlenen yarışmaya, Hollanda'nın farklı kentlerinin yanı sıra Almanya'dan ve Belçika'dan da halk oyunu ekipleri katıldı.
Etkinlikte 5 ekip, Anadolu'nun farklı bölgelerine ait halk oyunları sergiledi.
Yarışmada ayrıca, çocuk halk oyunları ekipleri de sahne aldı.
Yarışmanın birincisi, Belçika'nın Brüksel kentinden "Dillere Destan" ekibi olurken Almanya'nın Stuttgart kentinden yarışmaya katılan "Bem Halk Oyunları" ekibi ikinci, Amsterdam'dan "Tuğra" ekibi ise üçüncü oldu.
Etiketler: Hollanda
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