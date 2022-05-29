Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjdeyi 2018 yılında TRT Haber ekranlarında vermişti.

Bugün ise ilk fidan dikim töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştiriliyor. 5 milyon 61 bin metrekarelik alanda İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikiliyor.

İlk fidanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan toprakla buluşturdu.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, ilk fidanlarıyla buluşuyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'ne katılıyor. https://t.co/yvv33Wcmee — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 29, 2022

Eşi ile birlikte Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk fidanlarını diken Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra fidanlara can suyu verdi.

Binlerce İstanbullu İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde yapılan kutlamalara katılmak için Atatürk Havalimanı'na akın etti.

Fetih coşkusu, SOLOTÜRK uçuş gösterisi, konserler ve mehteran gösterileriyle başladı. Düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de katılıyor.

Dünyanın 5. en büyük parkı

Atatürk Havalimanı'ndaki millet bahçesi, dünyanın beşinci, Türkiye’nin ise en büyük parkı olacak. Aynı zamanda önemli bir yaşam merkezi haline gelecek.

28 bin kişi kapasiteli çayır büyük etkinliklere ev sahipliği yapacak

Etkinlik çayırında gösteriler, programlar düzenlenecek. 28 bin kişi kapasiteli çayır büyük ve toplu etkinliklere ev sahipliği yapacak. Etkinlikler dev ekrana yansıtılacak.

2 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip spor alanında aynı anda 300 kişi spor yapabilecek. Bahçe kültürüne uygun bir pınarbaşı olacak ve tüm bahçeyi boylu boyunca geçen bir dere yer alacak.

Dere boyuna inen basamaklar ziyaretçilerin suyla temas etmelerine, çocukların su ile oynamalarına imkan sağlayacak.

Millet bahçesi içinde 10 bin metrekarelik alanda 7 farklı konseptte çocuk oyun alanları oluşturulacak.

Millet bahçesi içinde çiçekler de yerini alacak, yayalar yürüyüş yollarında tabiatın tüm renkleri ve kokusunu hissedebilecek.

İlk etabı 29 Mayıs 2023’te açılacak

Fidan dikiminin başladığı millet bahçesinin ilk etabının 29 Mayıs 2023’te açılması hedefleniyor.