Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi kararlılıkla sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, ülkenin farklı bölgelerinden sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile evlatları için eylem yaptıkları Muş'tan, Hakkari'den, Şırnak'tan ve Van'dan gelen aileler, oturma eylemini sürdüren anne ve babaları HDP Diyarbakır il binası önünde ziyaret etti.

Annelerin yaz kış, yağmur çamur, salgın demeden kararlılıkla sürdürdüğü oturma eylemine yönelik sinevizyon gösterimi yapıldı.

Ellerinde "Örgütü anneler çökertecek", "Artık yeter söz annelerin", "Bölücüler 1000'e bölünecek", "Sen 1000 yaşa anne", "Analarla biriz analarla beraberiz", "Umutlar 1000 oluyor, terör yok oluyor" yazılı pankartlar taşıyan aileler, "Türk, Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Bazı aileler evlatları için ağıt yaktı, gözyaşı döktü.

"Evlatlarını isteyen Diyarbakır annelerinin huzurunda saygıyla eğiliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oturma eylemi yapan ailelere telefonla hitabının ardından konuşan Bakan Soylu, burada büyük bir direnişi, büyük bir hak arayışını, evladını kaybeden annelerin, babaların başkaldırışını gördüklerini belirterek, terörü lanetleyen ailelerin terörü ortadan kaldırma girişimi gösterdiğini söyledi.

Her türlü tehdit ve baskılara rağmen korkmayarak ailelerin 1000 gündür eylemlerini sürdürdüğüne işaret eden Soylu, şunları kaydetti:

"Burada terör örgütüne insan kaynağı sağlayan bir siyasi partinin önünde bütün dünyaya bunu haykıran, terör örgütünün bugün tamamen bir aracı ve aparatı olmuş bir siyasi partinin önünde itirazını dile getiren ve annelik, babalık duygusunun nasıl bir yüce duygu olduğunu, insanı korkudan uzak tuttuğunu, evlatlarına ulaşmak için bütün engelleri yıkmak istediklerini aileler ortaya koydu.

Birbirlerine tutunan, birbirlerinin acı hatıralarını dinleyen, gözyaşlarını içine akıtan ama bir gün olsun terör örgütünü bitirmekten vazgeçmeyen, evlatlarını isteyen Diyarbakır annelerinin huzurunda, her birinin önünde saygıyla eğiliyor, annenin ne demek olduğunu bir kez daha dünyaya hatırlatan annelere müteşekkir olduğumuzu belirtiyoruz."

"Burada başka evlatların HDP ve PKK'nın tuzağına düşmemesine yönelik çağrı var"

Soylu, Diyarbakır annelerinin bu eyleminin, bu ülkede terörden dolayı evlatlarını kaybeden anneler ve babalar adına bu başkaldırılarının tarihi bir süreç olduğuna dikkati çekerek, bugün buraya Muş, Hakkari'den, Şırnak'tan, Van'dan, Batman'dan, İzmir'den gelen anneler olduğunu belirtti.

Burada evladının peşinde olan anneler ve babaların bulunduğunu dile getiren Soylu, ailelerin birlik ve destek içerisinde olduklarını vurguladı.

Soylu, bugün buraya ülkenin her noktasından sivil toplum örgütlerinin de geldiğini belirterek, "Burada muharip gazilerimiz, sendikalarımız, HAK-İŞ Genel Başkanımız, milletvekillerimiz, siyasi partilerimiz, AK Parti il başkanları, yöneticileri, MHP il başkanları var. Burada annelere, annelerin bu büyük mücadelesine, bu büyük başkaldırısına, bu büyük itirazına, evladına kavuşma isteğine ama en önemlisi bu anlayışı göstererek, başka evlatların bu tuzağa, HDP ve PKK'nın tuzağına düşmemesine yönelik bir çağrı var." diye konuştu.

"Direndiler ve 35 evlatlarını sökerek PKK'dan aldılar"

Bugün buraya gelen, ailelere destek sunan herkese evlat nöbetinin 1000. gününde minnet ve şükranlarını ilettiklerini aktaran Soylu, buradaki annelerin büyük bir değişim başlattıklarını vurguladı.

Soylu, "Bu annelerin başlattığı bu değişimi bu ülkenin bir evladı olarak, bu hükümetin bir üyesi olarak, Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak büyük bir takdirle takip ediyoruz. Allah razı olsun. Ne tür tehditlerle karşı karşıya kaldıklarını biliyoruz. Hiçbirisinden yılmadıklarını, hiçbir tehdidin evlat sevgisinden yüksek olmadığının bilinciyle nasıl mücadele ettiklerini biliyoruz. Direndiler ve 35 evlatlarını sökerek PKK'dan aldılar. Kiminin nişanını yaptılar." ifadelerini kullandı.

Ailelere desteklerinin süreceğini belirten Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Herkes buradan bilsin ki; sonuna kadar annelerimizle birlikteyiz. Allah nasip edecek, teröre terör örgütüne bu ülkeden bir evlat daha gitmeyecek. Anaların gözyaşı dinecek. Bu anneler ortaya koydukları bu direnişle ve bu anlayışla çocuklara da ışık, annelere de güç olacaklar. Her birine tekrar hürmetlerimizi ve saygılarımızı ifade ediyoruz. Allah bizi milletimize, sizlere, gençlerimize ve gelecek nesillere mahcup etmesin."