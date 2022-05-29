Haber Giriş: 29 Mayıs 2022 Pazar 14:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
''Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.''
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 29, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/0Zb6OBYWtG
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