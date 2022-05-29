Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'ı ziyaret etti.

Kacır, yaptığı değerlendirmede de TEKNOFEST'in ilk kez Türkiye dışında Azerbaycan'da yapıldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"2018'de hangi heyecanı ve coşkuyu hissettiysek bir benzerini bugün Bakü'de hissediyoruz. TEKNOFEST Azerbaycan'ın son günündeyiz, bugün çok yoğun katılım var. Bugünkü katılımla TEKNOFEST Azerbaycan'ı 300 binin üzerinde ziyaretçiyle tamamlamış olacağız. Buralar için de rekor bir etkinlik olmuş olacak."

Azerbaycan gibi diğer dost ve kardeş ülkelerde de TEKNOFEST'ler düzenlemeyi ümit ettiklerini vurgulayan Kacır, ziyaretçilerde "Milli Teknoloji Hamlesi"ne katılma heyecanını gördüklerini söyledi.

Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'ni küresel ölçekte bütün dost ve kardeş ülkelerle hayata geçirmek istediklerini vurgulayarak, "Burada Türkiye'nin teknoloji ürünlerine dokunan çocuklar 'Ben de bu yüksek teknoloji geliştirme yolculuğuna dahil olabilirim' desinler. Onlarla el ele verelim ve teknolojiyi dünyada birkaç ülkenin geliştirdiği bir alan olmaktan çıkaralım" dedi.

Azerbaycan ile teknoloji alanında iş birliği yapılacak

Kacır, Bakanlık olarak tüm muhataplarıyla Ar-Ge, yenilik ve teknoloji odaklı iş birliklerini güçlendirmeye gayret ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Uzay alanında yepyeni iş birliklerini konuştuk, onların altyapılarını hazırladık. Azerbaycan'da ortak bir teknopark kuracağız. Türk ve Azerbaycan teknoloji girişimlerinin istifade edebileceği ortak girişim sermayesi fonlarını kuruyor olacağız. Şu anda bir aday mekan tespit edildi. Ümidim bir sonraki TEKNOFEST'te bunun kurulmuş olması. Pek çok yeni projeyi hep birlikte hayata geçireceğiz. İşte TEKNOFEST bütün bunların zeminini hazırlayan ve toplumsal olarak farkındalığı artıran bir etkinlik olarak bütün iş birliklerini hızlandıracaktır."