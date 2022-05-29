Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eyleminin bininci gününde, canlı bağlantıyla Diyarbakır'daki ailelere hitap etti.

"Terör örgütünün faaliyet sahalarını birer birer kapatıyoruz. Bu ülkenin siz Diyarbakır annelerine çok büyük şükran borcu vardır."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eyleminin 1000. gününde, Diyarbakır'daki ailelere seslendi. pic.twitter.com/oYVh12uedN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 29, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Kandırılarak dağlara götürülen, istismara maruz bırakılan, ölüme sürüklenen her bir evladımızın sızısını yüreğimizde hissediyoruz. Diyarbakır’da ve diğer şehirlerimizde annelerin verdiği mücadeleyi sınırlarımız ötesindeki harekatlarımızla tamamlıyoruz. Örgüte katılımın neredeyse sıfır düzeyine inmesinde güvenlik güçlerimiz ve askerlerimizin operasyonları kadar sizlerin mücadelesi de etkili oldu. Artık çocuklarımızı kandıramayan mevcut elemanlarını saflarında tutamayan terör örgütünün faaliyet sahalarını da birer birer kapatıyoruz. Suriye sınırlarımız boyunca adım adım kurmakta olduğumuz 30 km derinliğindeki güvenli koridoru inşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Böylece çocuklarımızı kandırıp dağa götüren mekanizmayı tamamen ortadan kaldıracağız. Terör örgütünün faaliyet sahalarını birer birer kapatıyoruz. Bu ülkenin siz Diyarbakır annelerine çok büyük şükran borcu vardır" sözlerine yer verdi.