22 Ağustos 2019'da Hacire Akar, Diyarbakır'da HDP il binasının kapısına dayandı.

Feryadı ve tepkisi terör örgütü PKK'ya kaçırılmak istenen evladı içindi. Annenin gücü galip geldi, Akar'ın çocuğu dağa kaçırılamadan kurtarıldı.

Hacire Anne'nin zaferi evlat acısı yaşayan ailelere umut ışığı oldu. Onun açtığı yoldan yürüyen aileler, HDP il binasının önüne gitti. 3 Eylül 2019'da evlat nöbeti başladı.

Her geçen gün yeni aileler katıldı oturma eylemine. Teröre karşı birleşen yürekler büyüyerek "Diyarbakır Anneleri" oldu.

Hakaret ve tehditler yıldıramadı

Evlat nöbetindeki Esmer Koç şu şekilde konuştu:

"Bin gündür buradayım. Evlat nöbetini tutuyorum. Ben bu mücadeleyi ömrümün sonuna kadar evladım için kızım için bu mücadeleye devam edeceğim. Bizim çocuklarımızı versin kendi çocuklarını oraya göndersin. Madem sırtını PKK/PYD yaslıyorsun kendi çocuklarını gönder, bizim fakir fukaranın çocuklarını oraya vermeyin"

Bin gün değil bin sene de olsa yavrusunun peşini bırakmayacağını söyleyen Hatice Levent de "Benim yavrumun üstünden o pis kirli ellerini çeksinler. Bize bu eziyetleri çektiren HDP PKK denilen lanetleri bitireceğiz. Bizim evlatlarımızı bıraksınlar o kirli ellerini bizim üzerimizden çeksinler. Bizim yavrularımız ona göre benim yavrum eli kalem tutuyordu." şeklinde konuştu.

Hikayeleri ayrı acıları ortak

Anne ve babalar umutlarını hep diri tuttu. Yıllar geçti, mevsimler değişti ama onların beklentisi hiç değişmedi.

Nihayetinde, seslendikleri evlatları onları duydu. 35'i bir yolunu bulup terör örgütünden kaçtı, yıllar sonra ailelerine kavuştu.

Evlatlarına kavuşan aileleri görünce nöbete katılmaya karar veren Nihan Çiçek, "Belki kızım da beni görse, belki benim kızım da oradan kaçsın, ben de o anneler gibi ben de kızıma sarılayım kokusunu özlemişim sesini özlemişim." ifadelerini kullandı.

Ailelerin eylemi, ilk günden itibaren HDP'liler, rahatsız etti. Hakaret ve tehditler anneleri yıldırmadı. Anne ve babaların geri adım atmaması HDP'ye kepenk indirtti.

HDP, parti faaliyetlerini başka bir binada yapmaya başladı.

Evlat nöbetindeki Türkan Mutlu da "Esas PKK dağda değil esas PKK, HDP içerisinde gençlik kolu. Esas gerçek PKK onlardır. Esas onlar bizim ciğerimizi zehirlediler. Madem senin davandır, kendi davanı kendi çocuklarını gönder. Kendi yandaşının çocuklarını gönder" şeklinde konuştu.

Haber: Ahsen Erdem

Kamera: Emre Veli