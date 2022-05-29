"İnşallah havalimanın olduğu yere biz millet bahçesi yapacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjdeyi 2018 yılında TRT Haber ekranlarında vermişti.

Bugün ise ilk fidan dikim töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. 5 milyon 61 bin metrekarelik alanda fethi temsilen 145 bin 300 ağaç dikilecek.

Yapılacak millet bahçesi, dünyanın beşinci, Türkiye’nin ise en büyük parkı olacak. Aynı zamanda önemli bir yaşam merkezi haline gelecek.

28 bin kişi kapasiteli çayır büyük etkinliklere ev sahipliği yapacak

Etkinlik çayırında gösteriler, programlar düzenlenecek. 28 bin kişi kapasiteli çayır büyük ve toplu etkinliklere ev sahipliği yapacak. Etkinlikler dev ekrana yansıtılacak.

2 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip spor alanında aynı anda 300 kişi spor yapabilecek. Bahçe kültürüne uygun bir pınarbaşı olacak ve tüm bahçeyi boylu boyunca geçen bir dere yer alacak.

Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi, İstanbul’un fethinin 569. yıl dönümünde bugün fidanlarla buluşacak. İlk Fidan Dikimi Programı, uzman konuklar ve canlı bağlantılarla @trthaber Özel Yayını'nda. https://t.co/sbr5Q9L7sP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 29, 2022

Dere boyuna inen basamaklar ziyaretçilerin suyla temas etmelerine, çocukların su ile oynamalarına imkan sağlayacak.

Millet bahçesi içinde 10 bin metrekarelik alanda 7 farklı konseptte çocuk oyun alanları oluşturulacak.

Millet bahçesi içinde çiçekler de yerini alacak, yayalar yürüyüş yollarında tabiatın tüm renkleri ve kokusunu hissedebilecek.

İlk etabı 29 Mayıs 2023’te açılacak

Fidanların dikimi özel bir günle başlıyor. İstanbul’un Fethinin 569’uncu yıl dönümünde hem fetih coşkusu yaşanacak hem de fidanlar toprakla buluşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk fidanı dikeceği programa MHP lideri Devlet Bahçeli de katılacak.

Millet Bahçesinin ilk etabının 29 Mayıs 2023’te açılması hedefleniyor.

Haber: Nurgül Dönmez

Kamera: Musa Toprak