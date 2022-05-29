Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018'de ilk olarak TRT ortak yayınında müjdeyi vermişti.

Şehirlere nefes aldırmayı hedefleyen projenin en büyük ayağı olarak İstanbul seçildi. Kısa sürede projeler hazırlandı, Türkiye genelinde belirlenen alanlarda çalışmalar başladı.

5'i aynı anda açıldı

İstanbul'da kısa sürede yapımı tamamlanan Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı Millet Bahçeleri 17 Kasım 2018'de açıldı. Millet bahçeleri geniş bir konseptte kent sakinlerinin ihtiyacını karşılıyor.

Biyolojik gölet, onlarca farklı türde binlerce bitkinin olduğu millet bahçeleri kent sakinlerinin uğrak yeri.

Yeşil alan miktarı artıyor

Millet Bahçeleri; kamelyalar, oturma ve spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, millet kıraathaneleri, oyun parkları ile sadece yeşil alan olmanın çok ötesinde.

Millet Bahçeleri projesiyle 81 ile 81 milyon metrekare yeşil alan kazandırılması hedefleniyor. 445 millet bahçesinden 140'ının yapımı tamamlandı. 2023 yılına kadar diğerlerinin de hizmete açılması için çalışmalar sürüyor.

Haber: İlsu Güven, Yasemin Küçükkaya, Mahinur Ünal