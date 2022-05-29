Haber Giriş: 29 Mayıs 2022 Pazar 20:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Çavuşoğlu Fransız mevkidaşı Colonna ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefonda görüştü.
Görüşmede Bakan Çavuşoğlu mevkidaşını yeni görevi nedeniyle tebrik etti.
Görüşmede ayrıca, Ukrayna’daki gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.
Fransa'da, 20 Mayıs Cuma günü açıklanan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni kabinesinde, Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı görevine Fransa'nın Londra Büyükelçisi Catherine Colonna getirilmişti.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Fransa Mevlüt Çavuşoğlu
Son Haberler
- 20:59
- 20:46
- 20:41
- 20:27
- 19:24
Sıradaki Haber
Saldırı hazırlığındaki 15 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz