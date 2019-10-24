İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bazı ABD yetkilileri ve politikacılarının "Mazlum" olarak bilinen Ferhat Abdi Şahin'in Beyaz Saray'a daveti ile ilgili açıklamalarda bulundu.

PKK'nın üst düzey sorumlusu olarak bilinen Şahin'in davet edilmesinden endişe duyduklarını belirten Altun şu ifadeleri kullandı:

"ABD'li bazı yetkililer ve politikacıların Mazlum olarak da bilinen Ferhat Abdi Şahin'e, meşru bir siyasi figür gibi davranmalarından derin endişe duyuyoruz. Şahin, ABD ve diğerlerinin terör örgütü olarak gördüğü PKK'nın üst düzey sorumlusu ve kanun kaçağı. Şahin Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyor."

Kaynak: TRT Haber