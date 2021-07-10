Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 23:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İletişim Başkanı Altun'dan Ayasofya paylaşımı
Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması kararının üzerinden tam bir yıl geçti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kararın okunmasına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinde paylaştı.
Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından "Ayasofya Camii" etiketiyle paylaşım yaptı.
Tarihte bugün— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 10, 2021
10 Temmuz 2020
Cumhurbaşkanımız sayın @RTErdogan’ın güçlü iradesi ve gayretleriyle #AyasofyaCamii yeniden ibadete açıldı.
Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. pic.twitter.com/mqPlmU27i7
Meclis'te kararın milletvekillerinin alkışları arasında okunduğu anların görüntülerini de paylaşan Altun, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi ve gayretleriyle Ayasofya Camii yeniden ibadete açıldı. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Fahrettin Altun Ayasofya Camii
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