Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından "Ayasofya Camii" etiketiyle paylaşım yaptı.

Meclis'te kararın milletvekillerinin alkışları arasında okunduğu anların görüntülerini de paylaşan Altun, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi ve gayretleriyle Ayasofya Camii yeniden ibadete açıldı. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun." ifadelerini kullandı.