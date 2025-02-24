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Gündem
AA 24.02.2025 11:41

İletişim Başkanı Altun'dan AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kapatma davalarından muhtıra krizlerine, ekonomik saldırılardan askeri darbe girişimine kadar yaşanan birçok olayda Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik duran AK Parti, bu gücüyle demokrasi tarihine adını şimdiden altın harflerle yazdırmıştır" dedi.

İletişim Başkanı Altun'dan AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin paylaşım
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'da çok coşkulu biçimde gerçekleştirilen AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1547 geçerli oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildiğini anımsattı.

Fahrettin Altun, kurulduğu günden itibaren Türk siyasetinin merkezinde olan, farklı düşünce ve yaşam tarzlarına sahip kitlelerin seçmeni olduğu, 11 milyonu aşkın üyesiyle dünya demokrasisinde eşine az rastlanır bir teşkilat kapasitesine ve kalitesine sahip AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yoluna önemli bir yenilenme, değişim ve dönüşüm iradesi ortaya koyarak devam ettiğini vurguladı.

Gençlik ile tecrübenin, aklıselim ile dinamizmin, dava şuuru ile millete hizmet aşkının harmanlanarak oluştuğu bu büyük teşkilatın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi mücadelesine en önemli ve güçlü desteği veren oluşum konumunda olduğunu belirten Altun, "Kapatma davalarından muhtıra krizlerine, ekonomik saldırılardan askeri darbe girişimine kadar yaşanan birçok olayda Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik duran AK Parti, bu gücüyle demokrasi tarihine, adını şimdiden altın harflerle yazdırmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Fahrettin Altun, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizin, bölgemizin ve dünyamızın sorunlarının farkında olan, bu sorunlara titizlikle eğilen ve en adil, barışçıl ve etkili çözümleri bulmayı kendine şiar edinmiş bir kadro yapısıyla AK Parti, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin yarınlarına önemli katkılar sunacak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı mücadelesinin ardındaki en önemli demokratik güç olacaktır.

8. Olağan Büyük Kongre'nin, AK Parti ve Türkiye'miz için hayırlara vesile olmasını diliyor, Merkez Yürütme Kurulu'na, Merkez Karar Yönetim Kurulu'na, Merkez Disiplin Kurulu'na, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu'na, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'na, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları kurullarına seçilen herkesi canıgönülden tebrik ediyorum. Gecesinden gündüzünden, işinden gücünden, ailesinden feragat edip Recep Tayyip Erdoğan'ın davasına ve demokrasi mücadelesine omuz veren tüm kardeşlerimi selamlıyorum."

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