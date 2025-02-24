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Gündem
AA 24.02.2025 10:45

Evlenen çiftlerin sayısı arttı

Türkiye'de geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 568 bin 395'e yükseldi. Evlenmelerin en fazla olduğu il 104 bin 126 ile İstanbul olurken, bu ili 37 bin 199 ile Ankara, 29 bin 600 ile İzmir, 21 bin 428 ile Bursa takip etti.

Evlenen çiftlerin sayısı arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin evlenme istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, geçen yıl evlenen çiftlerin 2023 yılında 567 bin 11 iken 2024 yılında 568 bin 395 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2024'te binde 6,65 olarak belirlendi.

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de bu yaş arttı. Ortalama ilk evlenme yaşının 2024 yılında erkeklerde 28,3, kadınlarda ise 25,8 olduğu görüldü. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,5 yaş olarak kayıtlara geçti.

En yüksek kaba evlenme hızı Adıyaman oldu

Kaba evlenme hızının geçen yıl en yüksek olduğu il, binde 7,76 ile Adıyaman olurken, bu ili binde 7,68 ile Gaziantep, binde 7,66 ile Kilis izledi.

Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,01 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 4,3 ile Gümüşhane, binde 4,89 ile Bayburt takip etti.

Toplam evlenmeler içinde yabancıların oranı da incelendi. Buna göre, yabancı damatların sayısı 2024 yılında 5 bin 923 olurken, bu sayı toplam damatların yüzde 1'ini oluşturdu. Yabancı gelinlerin sayısı ise 29 bin 115 olurken, bunlar toplam gelinlerin yüzde 5,1'i olarak belirlendi.

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