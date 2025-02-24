Emine Erdoğan'dan AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Adında AK, ışığında istikbal. İstikrarın teminatı, kalkınmanın öncüsü olan AK Parti, milletimize hizmeti en büyük onur bilerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla yürüyor. Birliğimiz güçlü, istikrarımız ve kalkınmamız daim olsun."

Adında AK, ışığında istikbal!



İstikrarın teminatı, kalkınmanın öncüsü olan AK Parti, milletimize hizmeti en büyük onur bilerek, Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla yürüyor.



Birliğimiz güçlü, istikrarımız ve kalkınmamız daim olsun. #AdındaAK ???????? pic.twitter.com/VvPaRLaIr0 — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 24, 2025

Emine Erdoğan, paylaşımında kongreye ilişkin görüntülerin bulunduğu videoya da yer verdi.