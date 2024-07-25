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Gündem
TRT Haber 25.07.2024 12:11

İletişim Başkanı Altun'dan ABD Kongresi'ne tepki

İletişim Başkanı Altun, "Netanyahu'nun ABD Kongresi'nin kürsüsünden propaganda yapmasına ve barışçıl Amerikalı protestoculara her türlü hakareti etmesine izin verilmesi tek kelimeyle utanç vericidir" açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Altun'dan ABD Kongresi'ne tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşma yapmasına sosyal medyadan yayımladığı mesajla tepki gösterdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmanın insan haklarını savunan ve demokratik değerleri koruduğunu iddia eden kurum için büyük bir leke olduğunu söyleyen Altun, "Washington, işlenen savaş suçlarının sorumlusu olan bir siyasetçiye ev sahipliği yaparak dünyaya, masum sivillerin hayatlarını neredeyse hiç önemsemediği mesajını vermektedir" açıklamasını yaptı.

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Altun, "Netanyahu'nun ABD Kongresi'nin kürsüsünden propaganda yapmasına ve barışçıl Amerikalı protestoculara her türlü hakareti etmesine izin verilmesi tek kelimeyle utanç vericidir. Bazı Amerikalı siyasetçilerin siyasi çıkarlar uğruna İsrail hükûmetinin suçlarına ortak olması, ABD'nin dünya çapındaki itibarını zedeleyecek sonuçlar doğuracaktır" dedi.

Altun sözlerine şöyle devam etti:

"Neyse ki Netanyahu'nun aşağılık konuşmasını protesto eden ya da buna karşı çıkan az sayıda da olsa ABD'li siyasetçi vardı. Konuşması sadece bariz yalanlarla değil, aynı zamanda Filistinlilere yönelik nefretle doluydu. İşgal altındaki bir halka yönelik mütemadiyen kullandığı insanlık dışı dil, burada da tam anlamıyla gözler önündeydi. Bu maskaralığın ve kötülüğün bir parçası olmayı reddeden Amerikalıları selamlıyoruz.

Netanyahu hükümetine bağlı İsrail güvenlik güçleri Filistin’de akıl almaz suçlar işlemektedir. ABD Kongresi mali destek, silah ve mühimmat sağlayarak bu savaşı mümkün kılmış ve hatta teşvik etmiştir. İsrail'e yapılan yardımları insan hakları koşuluna bağlama çabaları akamete uğramıştır. ABD küresel ölçekte herhangi bir iddia sahibi olma niyetindeyse buna bir son vermelidir.

İsrail yanlısı grupların yarattığı büyük çaplı etkiye rağmen, genç nesiller Filistin'deki işgal, etnik temizlik ve soykırım gerçeklerine gözlerini yummamaktadır. Bu adaletsiz statükonun sürdürülmesi mümkün değildir. Filistin halkı er ya da geç tam egemenliğe kavuşacaktır. ABD'nin ulusal güvenliğini gerçekten önemseyen siyasetçiler de Netanyahu hükûmeti gibi bir hükûmeti desteklemenin ABD'nin çıkarlarına aykırı olduğu gerçeğinin farkına varmalıdır.

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İsrail-Filistin çatışmasının adil bir şekilde çözüme kavuşmasını destekleyen taraflarla dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz. Netanyahu hükûmeti, ABD Kongresindeki müttefikleriyle birlikte buna tümüyle karşı çıksa bile bu çözüm önerisini gerçeğe dönüştürmek için var gücümüzle çalışacağız.

Küresel vicdan, özgür Filistin'in yanındadır. Etnik temizlik ve soykırımın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. İsrail politikalarını eleştiren herkesi antisemitizmle yaftalamak işe yaramayacaktır. Tüm dünya İsrail saldırılarının gerçekliğini ve masum siviller üzerindeki sonuçlarını gördü.

Hükûmetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçek anlamda egemen bir Filistin'in komşularıyla bir arada varlığını sürdürdüğü iki devletli bir çözümü hayata geçirmek için elinden geleni yapmaktadır. Bu kaçınılmaz bir neticedir. Tarihin doğru tarafında durmak isteyenler Netanyahu hükûmetinin soykırımcı politikalarına karşı çıkmalıdır. Barış isteyen Amerikalılar için bugün yapılan bu utanç verici konuşmanın bir uyanış çağrısı olmasını umuyoruz"

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ABD Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı Netanyahu
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