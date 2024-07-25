Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Erişilebilirlik Menüsü" hizmete sunuldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, "erişilebilirlik herkes içindir" mottosuyla herkesin, istediği her hizmete, bağımsız ve güvenli şekilde ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesi için Bakanlığın "aile.gov.tr" web sitesine yeni özellikler eklendi.

Engellilerin, Bakanlığın internet sitesinin içeriğine erişiminin kolaylaştırılması ve başta kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınları olmak üzere özel politika gerektiren vatandaşlara sağlanan koruyucu ve önleyici programlara daha kolay ulaşabilmesi adına "Erişilebilirlik Menüsü" kullanıma sunuldu.

İhtiyaç duyulan hizmetlere daha hızlı şekilde ulaşılabilecek

"Ekran okuyucu, seçili alan okuyucu, bağlantı vurgulama, büyük metin, disleksi dostu, kontrast renk ayarı" özelliklerini içeren "Erişilebilirlik Menüsü," vatandaşların bakanlığın yürüttüğü çalışmalar ile ihtiyaç duydukları sosyal hizmetlere ve sosyal yardımlara bilgisayar ve cep telefonlarından daha kolay ve hızlı şekilde ulaşabilmesine imkan sağlıyor.