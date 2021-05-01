İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili konuşmasının da yer aldığı videoyu paylaşan Fahrettin Altun, mesajında şunlara yer verdi:

"Emek ve alın teri kutsaldır. İşçilerimiz, emek ve alın teriyle ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşıyor. Bugüne kadar tüm gücümüzle işçi kardeşlerimizin yanında olduk, bundan sonra da onların yanında olmaya devam edeceğiz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun."

"İşçi olmazsa iş olmaz"

Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim inancımızda ve kültürümüzde hakka, hukuka, bilhassa da emeğe çok büyük önem verilir. Çalışanın hakkını tam olarak verme konusunda ecdadımız gerçekten çok titiz davranmıştır. İş olmazsa işveren olmaz. İşçi olmazsa da iş olmaz. Bizim işçilerimiz vatanına, milletine, değerlerine saygılı, bu uğurda tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi canını vermekten kaçınmayan insanlardır. Tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü gönülden tebrik ediyorum" sözlerini kullandı.