Parçalı Bulutlu 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 27.03.2025 23:21

İletişim Başkanı Altun: Türkiye'yi itibarsızlaştırmaya yönelik yayınlar savunulamaz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye’yi itibarsızlaştırmaya, vandalizmi özendirmeye, şiddeti tırmandırmaya, terör örgütlerine zemin kazandırmaya ve yargı kurumlarını yıpratmaya yönelik yayınlar hiçbir surette savunulamaz" dedi.

İletişim Başkanı Altun: Türkiye'yi itibarsızlaştırmaya yönelik yayınlar savunulamaz

Altun, sosyal medya hesabından Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) yöneltilen eleştirilere ilişkin açıklama yaptı.

Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmeyi, kamu düzenini bozmayı, bireysel hak ve özgürlükleri baskı altına almayı hedefleyen yayınlar karşısında kamu otoritesinin takınması gereken tavrın belli olduğunu hatırlatan Altun, Anayasa'nın ve yasaların ortaya koyduğu çerçevede RTÜK'ün bir düzenleyici ve denetleyici kuruluş olarak görevini yapmak mecburiyetinde olduğunu ifade etti.

 

"Yargı kurumlarını yıpratmaya yönelik yayınlar hiçbir surette savunulamaz"

Medya kurum ve kuruluşlarının sorumlu, ilkeli, ahlaki ve hakikat temelli yayıncılık yapması gerektiğini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Eğer demokratik toplum düzenini muhafaza etmek, basın özgürlüğünü teminat altına almak istiyorsak öncelikle yapılması gereken budur. Türkiye'yi itibarsızlaştırmaya, vandalizmi özendirmeye, şiddeti tırmandırmaya, terör örgütlerine zemin kazandırmaya ve yargı kurumlarını yıpratmaya yönelik yayınlar hiçbir surette savunulamaz. RTÜK'ün uyguladığı tedbirlere yönelik ağır eleştiriler yönelten kesimlere, öncelikle kendi ideolojilerine yakın eksende yayın yapan medya kuruluşlarında Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize karşı mütemadiyen dile getirilen ağır iftira, hakaret ve ithamları görmezden gelen tutumlarını terk etmeleri çağrısında bulunuyoruz.

"Yayıncılarımıza bir kez daha sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerektiğini hatırlatıyoruz"

Basın özgürlüğü kisvesi altında son günlerde gördüğümüz kışkırtmaların, hakaretlerin, iftiraların, kişisel haklara tecavüz eden yayınların son bulması gerektiğinin ısrarla altını çiziyoruz. Bu çerçevede yayıncılarımıza bir kez daha sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri, yayınlarında hakarete, iftiraya ve kişilik haklarına zarar veren eylemlere ve söylemlere yer vermemeleri gerektiğini önemle hatırlatıyoruz. Bizler, milletimizin haklarını korumak için, büyük ve güçlü Türkiye için gece gündüz demeden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz."

ETİKETLER
Fahrettin Altun RTÜK
Sıradaki Haber
DMM: 'Öğrencilere ücretsiz yemek dağıtımının iptal edildiği' iddiası doğru değil
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:18
ABD en az 300 yabancı öğrencinin vizesini iptal etti
00:11
Katil İsrail, mahkumiyetleri biten yaklaşık 30 Filistinli mahkumu serbest bıraktı
00:00
Okullarda 9 günlük ara tatil bugün başlıyor
23:50
Bakan Göktaş: 51 bin 317 şehit yakını, gazi ve yakını istihdam edildi
23:57
Bakan Tekin: Toplumun değerlerinden rahatsız oluyorlar
23:39
Ramazan Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dini azınlık temsilcileriyle buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dini azınlık temsilcileriyle buluştu
FOTO FOKUS
Bir kıvılcımla başladı, alevler oteli işte böyle sardı
Bir kıvılcımla başladı, alevler oteli işte böyle sardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ