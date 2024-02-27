İletişim Başkanı Altun TRT'yi tebrik etti

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tarihin dönüm noktası olan İstanbul’un fethi ile bir çağ kapatıp yeni bir çağ açan, büyük hükümdar ve münevver Fatih Sultan Mehmed Han’ın destansı öyküsünü konu alan “Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi bu akşam saat 20.00’de TRT 1’de izleyicilerle buluşuyor" ifadesini kullandı.

Altun "Bu güzel yapımda emeği geçen dizi ekibini ve TRT’yi tebrik ediyorum" dedi.