İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Meclis'te kabul edilen Libya Tezkeresi'nin ardından Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Altun'un açıklaması şöyle:

"Libya ile yaptığımız anlaşma pek çok ülkeyi rahatsız etti"

"Doğu Akdeniz’de tek taraflı ganimet avcılığına ve ülkemizin milli varlıklarının çalınmasına dur demek amacıyla, Libya’nın meşru hükümetiyle uluslararası hukuka uygun olarak yaptığımız anlaşma pek çok ülkeyi rahatsız etmiştir.

"Libya'yı daha kaotik bir duruma sürüklemek istediler"

Anlaşmanın ardından haksız kazançlarını teminat altına almaya çalışan bazı ülkeler, Libya’da meşru hükümet dışındaki güçlerle anlaşarak ülkeyi daha da kaotik bir duruma sürüklemek istemişlerdir.

"Oyunları bozmaya devam edeceğiz"

Meşru Libya Hükümeti Türkiye’den resmi olarak asker talep etmiş, TBMM ise bu yetki tezkeresini bugün itibariyle onaylamıştır.

Türkiye olarak, Libya ve Doğu Akdeniz’de güvenlik ve barışın korunması için bütün gücümüzü sarf etmeye ve bölgeyi tek taraflı olarak sömürmeye çalışanların oyunlarını bozmaya devam edeceğiz."

Doğu Akdeniz’de tek taraflı ganimet avcılığına ve ülkemizin milli varlıklarının çalınmasına dur demek amacıyla, Libya’nın meşru hükümetiyle uluslararası hukuka uygun olarak yaptığımız anlaşma pek çok ülkeyi rahatsız etmiştir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 2, 2020

Kaynak: TRT Haber